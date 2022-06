Malmö FF går snart in i kvalspelet till Europas finrum Champions League.

Lottningen till första kvalrundan är nu klar.

Och det står mellan fyra lag, som först ska förkvala inför kvalomgång 1 – en drömlott med andra ord för MFF.

Lottningen till Champions Leagues kvalomgång 1 genomfördes nyss, under tisdagens lunchtimme. Malmö FF stod som seedat och delades under måndagen in i lottningsgrupp 2 av totalt 3.

Inför tisdagens lottning fanns därför fem möjliga första kvalmotståndare.

Och med facit i hand väntar nu vinnaren i förkvalet till Champions Leagues första kvalmomgång där MFF alltså kliver in. Därav blev det, det på förhand det lättast möjliga motstånd för svenska regerande mästarna. Malmö FF inleder dubbelmötet på hemmaplan, i början på juli.

Motståndarna det står mellan är följande:

FC Levadia Tallinn (Estland)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

La Fiorita (San Marino)

Vikingur Reykjavik (Island)

Det högst rankade laget av dessa fyra är estländska FC Levadia Tallin.

EKWALL - SPECIAL - DEL 2: Med 60 miljoner i ryggen - Hammarbys måsten

Matchrapporter: Ola Toivonen matchvinnare när Malmö vann mot Degerfors Straffseger för Malmö borta mot Hammarby Formstarka Häcken tog ännu en seger Djurgården tog kommandot från start mot Malmö AIK ny serieledare efter 2-0 mot Malmö