Kalmar FF kommer behöva betala tillbaka hela sitt pandemistöd på 1,7 miljoner kronor till Tillväxtverket. Klubben meddelar att man kommer att överklaga beslutet.

- Man menar att Kalmar FF inte drabbades negativt av pandemin, säger klubbchefen Markus Rosenlund via klubbens hemsida.

Under pandemin begärde flertalet klubbar ut pandemistöd och flera har nu fått återkrav från Tillväxtverket. Bland annat har AIK fått ett återkrav på 5,8 miljoner kronor.

Nu återkrävs även Kalmar FF på ett miljonbelopp.

Siffror från Tillväxtverket visar att klubben kommer behöva betala tillbaka 1 704 929 kronor, vilket motsvarar hela klubbens pandemistöd.

- Vi fick ett meddelande från Tillväxtverket för drygt en månad sedan om att de övervägde att titta på ärendet igen. Vi svarade naturligtvis upp direkt och hänvisade tillbaka till det vi gick igenom 2019 med organisationsförändringar, kostnadsreduceringar, och att bli mer effektiva i allt vi gör, plus den positiva utveckling vi haft, både 2020 och 2021, där vi redovisade ett plus på nästan tio miljoner 2021, säger klubbchefen Markus Rosenlund via klubbens hemsida, och fortsätter:

- Man (Tillväxtverket, reds. anm) menar att Kalmar FF inte drabbades negativt av pandemin utan att den negativa resultatutvecklingen hade funnits tidigare och därmed ska vi inte få ta del av bidraget. Allt det vi har gjort för att komma ur det här på ett bra sätt ser inte Tillväxtverket något värde i. Förra årets goda resultatet ses som en tillfällighet. Skulle vi stänga resultatet här och nu så ligger vi cirka sex miljoner plus. De struntar i vårt svar som jag upplever det.

Klubbchefen menar att KFF kommer ta hjälp av en expert som ska hjälpa med klubbens överklagan till Tillväxtverket.

Flera planstormare när Tyskland krossade Italien

Matchrapporter: Kalmar FF hämtade i kapp underläge och kryssade mot Mjällby 1–0-seger för Kalmar FF mot Djurgården – Lars Sätra matchhjälte Segerraden förlängd för Häcken – besegrade Kalmar FF Kalmar FF:s Noah Shamoun sänkte Hammarby Carl Gustafsson och Romário målskyttar när Kalmar FF vände mot IFK Göteborg