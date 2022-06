IFK Norrköping spelar i dag sin enda träningsmatch innan den allsvenska återstarten. Peking ställs mot Utsiktens BK och troligen gör Viktor Agardius sina första minuter för säsongen.

– Agardius räknar jag med att han kan starta, sedan om han spelar 30 eller 45 får vi se, säger Rikard Norling till NT.

Under veckan har det rapporterats en hel del om IFK Norrköpings Abdulrazak Ishaq som ser ut att skriva på för belgiska Anderlecht, något FotbollDirekt tidigt kunde avslöja.

Peking har även tappat Yahav Gurfinkel som valt att bryta kontraktet och Jean Carlos de Brito missar resten av säsongen på grund av skada.

Flera tunga besked för Norling på korttid, men i dag ser en viktig kugge äntligen ut att vara redo för spel.

Norling menar att Viktor Agardius som inte kommit till spel under våren kommer matchas mot Utsiktens BK i dag. Någon som dock inte kommer göra det är Filip Dagerstål.

- Sannolikt spelar inte Filip men tränar fullt i två dagar. Agardius räknar jag med att han kan starta, sedan om han spelar 30 eller 45 får vi se. Just nu as we speak så är alla i fas och igång. Vi åker med princip hela truppen med undantag för de Brito, Wille Jakobsson, Joey Bjarnason och Khazeni, säger Norling till NT.

51-åringen är även tydlig med att förklara för tidningen att Peking är i behov av spelare.

- I och med de Brito och att han (Ishaq) går och innan dess hade vi ett behov att komplettera truppen så får man onekligen säga att vi är i behov av spelare in. Det går inte att spela på...vi är ett gäng som är duktiga men vi är inte så många liksom som vi kan kräva ska leverera på allsvensk nivå. Det är väl det som är våran utmaning här på kort sikt, och att vi förhoppningsvis träffar rätt, sa Rikard Norling om behovet att fylla på truppen.

Norrköpings första allsvenska match efter uppehållet spelas borta mot Mjällby 26 juni.

