Rony Jansson, 18, ansluter till Kalmar FF. Mittbacken och KFF är överens om ett avtal.

- Sverige och Kalmar känns absolut som det bästa alternativet för min utveckling, säger han på klubbens hemsida.

Kalmar FF har gjort klart med ännu en spelare. Nu är det bekräftat att mittbacken Rony Jansson skriver på för KFF. Finländaren ansluter från HJK Helsingfors.

– Vi är glada att ha knutit till oss en ung spelare med stor potential. Rony var med oss på lägret i Österrike och visade prov på fina kvalitéer. Han ansluter till truppen under veckan och kommer nu att ges möjlighet att anpassa sig in i vår verksamhet under hösten, säger sportchef Jörgen Peterson på Kalmars hemsida.

Precis som sportchefen säger var 18-åringen med och provspelade på Kalmars träningsläger i Österrike. Han visade så pass fina kvaliteter så att Smålandsklubben värvade honom.

– Fotbollsmässigt vet jag ganska väl vad jag kommer till, ett sätt att spela som jag tror kommer att passa min stil. Sverige och Kalmar känns absolut som det bästa alternativet för min utveckling i det här läget, säger nyförvärvet.

