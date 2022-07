KLART: Så mycket dyrare än Mohanad Jeahze blev han

Kunde ha betydligt billigare att ta från Hammarby, nu drog det istället i väg rejält när det inte blev någonting med Bajen-stjärnan. Den exakta summan slutade nu bra mycket dyrare med: 46,6 miljoner kronor.





Nu står det klart – Celtic har slutgiltigt gått vidare från Mohanad Jeazhe.

Istället gick storklubben för den dyrare, men yngre argentinaren Alexandro Bernabei, det bekräftas nu av Celtic.

Det har varit en långdragen spekulationsflora kring Mohanad Jeahze till Celtic.

Länge såg det ut att bli en affär till skotska storklubben som så väl skotsk media som FotbollDirekt har rapporterat om tidigare. Det har onekligen gått fram-och-tillbaka många gånger under resans gång.

Det hela satte igång för drygt två månader sedan då Celtics tränare Ange Postecoglou enligt FD:s uppgifter hade pin-pointat Jeazhe som perfekt till sitt spelsystem. Då talades det om summor omkring 20-30 miljoner.

Samtidigt fanns det i det stadiet uppgifter om att polska Lech Poznan också visade intresse för vänsterbacken.

Med tiden kom sedan även AIK:s vänsterback Erick Otieno in i bilden som ett tänkbart namn, men verkade snabbt avskrivas.

Men så – för bara ett par veckor sedan – kom 21-årige argentinaren Alexandro Bernabei in som ett nytt förstaval för Celtic, enligt uppgifter som FD hänvisade från.

Ett betydligt dyrare alternativ som nu slutligen har blivit officiellt, presenterat under torsdagen av Celtic.

Affären slutade på runt 3,75 miljoner pund har det rapporterats om. I svenska kronor är det 46 669 635 kronor. En betydligt högre summa än vad Jeahze hade kostat.

I övrigt så har även rykten om andra klubbar som visat intresse kallnat sedan i våras, vad FD erfar. Med detta så ser det nu alltså ut att kallna kring en flytt för Bajens 25-årige Jeahze och Martí Cifuentes kan få behålla sin viktige kugge trots allt.

Likväl så är det lång tid kvar på transferfönstret så helt och fullt lär inte de som vill ha kvar honom i grönvitt kunna pusta ut.

