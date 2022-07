Om uppgifterna stämmer - är Jesper Jansson verkligen helt övertygad om detta?

Hammarby har imponerat sedan Marti Cifuentes tog över och laget är helt klart med i jakten på SM-guldet, trots detta finns det fortfarande några frågetecken i Bajen, ett av dessa ser dock ut att åtgärdas av Jesper Jansson nu.

Hammarby har ännu inte gjort klart med sitt första namn inför årets transferstart, men namn som cirkulerar finns det ju gott om. Sådana som Saidi och Zeidan. Exempelvis.

Men även mindre kända som i torsdags när Expressen kom med uppgifterna om att Ulrik Yttergård Jenssen, 25, brutit kontraktet med Willem II och nu var aktuell för Hammarby.

En förstärkning i mittlåset känns av många anledningar trolig, trots att Hammarby varit seriens näst bästa lag defensivt(sett till insläppta mål).

Detta då det fortfarande är osäkert hur Richard Magyar gör när hans kontrakt går ut om två veckor. Så det det är inte konstigt att man tittar på alternativ till en långsiktig kollega bredvid Edvin Kurtulus som under våren gått från klarhet till klarhet, men då är ju frågan, varför just Ulrik Yttergård Jenssen?

Detta har FotbollDirekt tittat närmare på och det finns flera statistiska likheter med hur norrmannen spelat i år med hur Cifuentes fått både Fenger och Magyar att spela.

Vi måste dock börja med en brasklapp, nämligen att Willem II åkte ur Eredivisie, vilket självklart kommer påverka Jenssens statistik i förhållande till Magyar och Fenger som i år ligger i toppen av allsvenskan.

Men för att komma till likheterna så kan vi börja med bolltapp, där samtliga spelare ligger på ungefär samma nivå (Magyar 9, Fenger 9,6 och Jensenn 10).

När det väl kommer till att slå passningarna till rätt adress ligger 25-åringen en liten bit efter(Magyar 88.77 %, Fenger 88,7% och Jenssen 82,54%). Något som självklart kan påverka här är ju nivån på motstånd, där vi ändå måste se Eredivisie som ett steg uppåt samtidigt som Jenssen även spelat i ett sämre lag.

Värt att notera här också är att både Magyars och Fengers passningssäkerhet var lägre ifjol, alltså innan laget togs över av Cifuentes (81,01% respektive 85,29%).

Så det finns onekligen fog för att även Jenssen skulle förbättra detta då han kan komma att spela i ett bättre lag, i en sämre liga, samt ett lag som värderar att hålla i bollen mer(Hammarby har i år ett snitt bollinnehav på 56,36% medan Willem hade ett snitt på 44,7% under fjolårssäsongen.

Jenssen är även den av trion som skapar flest chanser per match(0,4), något Cifuentes troligen kan se som ett positivt anfallsvapen att få in under hösten.

25-åringen är inte sämre defensivt, utan snarare bättre inom vissa kategorier. När det kommer till att vinna tillbaka bollen är han på samma nivå som Magyar, samtidigt som han gör flest rensningar per match.

När det kommer till brytningar är han likvärdig Fenger (1 per match kontra 0,8) och blockeringar har han liknande siffror som Magyar (0,6 respektive 0,7).

Slutligen är det även värt att notera att Jenssen drar på sig färre frisparkar per match,0,5 jämfört med Magyars och Fengers 0,8.

Så vad går det att se egentligen, jo att det är en mittback som kommer från en bättre liga, men med liknande statistiska förutsättningar trots att han spelat i ett sämre lag.

Att han målas upp som ett tänkbart namn för Hammarby känns ändå rimligt på sätt och vis. Detta då Hammarby allt mer har en tydlig strategi, att värva efter sin filosofi och inte så sällan kontraktslösa spelare för att komma ner i kostnad - även om man ju har råd.

FOTNOT: Samtlig statistik är hämtad från Squwaka och är baserad per nittionde minut spelad.

