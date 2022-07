Alejandro Bedoya kan göra comeback i Helsingborg.

Enligt SportExpressen så försöker Andreas Granqvist att låna in den tidigare HIF-spelaren från MLS.

Första budet nobbat – men samtal fortsätter.

Det är en tuff sits som Helsingborgs IF sitter i. Just nu krigar de om att slå sig bort från bottenstriden i allsvenskan.

Men nu ser det ut att hända saker efter att Armin Gigovic lån förlängdes, samt att Thomas Rogne värvades i förra veckan.

Nu går HIF efter förre stjärnan Alejandro Bedoya från MLS.

Eftt lånebud har redan lagts av Helsingborg till Philadelphia Union men nobbades. Enligt Expressen så ska förhandlingar dock fortgå mellan parterna.

Bedoya är välbekant för den allsvenska publiken sedan tidigare. Han har tillhört både Örebro SK och Helsingborgs IF under 2010-talet. Amerikanen gjorde nio mål på 72 matcher för ÖSK och under tiden på Olympia gjorde Bedoya tio mål och tio assist på 32 matcher.

