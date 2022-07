Abdelrahman Saidi ser ut att vara mycket nära men nu har Hammarby gjort klart med sommarens första värvning. Den 25-årige spanjoren David Concha ansluter till klubben.

Det har ryktats en hel del om Abdelrahman Saidi till Hammarby och mycket talar fortfarande för en affär - men han blir inte Bajens första nyförvärv för sommaren, för det är David Concha.

- Det finns många intressanta spelare i serierna under La Liga, och vi började titta närmare på den marknaden redan före Martí blev klar för oss, även om självklart fler dörrar öppnats sedan Matí kom in. David är en spelare med fina kvaliteter, en tekniskt skicklig ytter med fin vänsterfot som passar perfekt in i vårt spelsätt, säger sportchef Jesper Jansson via klubbens hemsida.

Den 25-årige yttern kommer närmast från CD Badajoz och kontraktet med Bajen är skrivet över säsongen 2024.

Concha blir spelklar den 15 juli då det svenska transferfönstret öppnar.

✍️ Hammarby värvar spanske yttern David Concha. 25-åringen har skrivit på för två och ett halvt år. Läs mer här ⤵️https://t.co/qMrFRNoOxH#Bajen pic.twitter.com/8DhusQCKTf — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) July 6, 2022

