Målvakten Radu Mitu plockades in av Örebro SK under våren. Nu meddelar han via sociala medier att han lämnar klubben.

Örebro SK valde tidigare i år att plocka in målvakten Radu Mitu som backup till Wiliam Eskelinen.

Kontraktet skrevs då över tre månader, men Midu har tidigare varit öppen för att stanna i klubben,

Nu bekräftar han dock via sin Instagram att han lämnar klubben.

“Tack Örebro SK för den här tiden, lycka till framöver” skriver han.

Det blev ingen tävlingsmatch för 27-åringen i ÖSK.

