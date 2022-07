Inför säsongen lånades Rasmus Wiedesheim-Paul in till Mjällby från Rosenborg.

I dag meddelar Mjällby att parterna bryter avtalet och går skilda vägar.

- Det är inga hard feelings mellan Mjällby AIF och Rasmus. Vi är överens om att han är i behov av mer speltid och att vi under hösten inte kan garantera detta. Rasmus har agerat väldigt professionellt under hela sin tid i föreningen och vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, säger sportchef Hasse Larsson på Mjällbys hemsida.

Längre artikel inom kort.

🤝 | Rasmus Wiedesheim-Paul och Mjällby AIF är överens om att bryta det låneavtal som gällde över säsongen 2022.



Läs mer på hemsidan 👇🏻https://t.co/bXLzPxXlM2#mjällbyaif #allsvenskan2022 — Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) July 19, 2022

ALLSVENSKA NYHETER MED PATRICK EKWALL - DEL 4:

Matchrapporter: Ivan Kricak poängräddare för Mjällby mot IFK Göteborg 2-1 för Häcken – tionde matchen i rad utan förlust Silas Nwankwo avgjorde när Mjällby sänkte AIK Delad pott när Mjällby tog emot IFK Norrköping Kalmar FF hämtade i kapp underläge och kryssade mot Mjällby