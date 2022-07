Mahame Siby skadade sig mot IK Sirius.

Nu meddelar MFF på sin hemsida att mittfältaren missar resten av säsongen.

I mötet mellan Malmö FF och Sirius blev Mahame Siby utburen på bår efter 30 minuter. Fransmannen landade dåligt efter ett hopp och låg sedan på marken i smärtor.

Nu nås alla Malmöfans av ett jobbigt besked. MFF meddelar på sin hemsida att Siby blir borta året ut.

"Han har opererats på Skånes Universitetssjukhus under gårdagen och allt har gått bra. Rehabiliteringen har nu påbörjats på sjukhuset och han kommer att skrivas ut under veckan. Han kommer inte att kunna spela mer under den här säsongen", skriver Malmö på sin hemsida.

Mahame Siby värvades av MFF i juni från franska Strasbourg. Under sin tid i Malmö har han startat samtliga tre matcher som han har varit tillgänglig i.

Krya på dig, Mahamé! 🙏 — Malmö FF (@Malmo_FF) July 25, 2022

ALLSVENSKA NYHETER MED PATRICK EKWALL - DEL 4:

Matchrapporter: Patriot Sejdiu tvåmålsskytt för Malmö i segern mot Sirius Isaac Thelin och Moustafa Zeidan målgörare när Malmö vann Malmö klart bättre än Varberg på Eleda Stadion Seger för GIF Sundsvall mot Malmö efter tidigt avgörande Fortsatt tungt för formsvagt Helsingborg – förlust mot Malmö