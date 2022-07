JUST NU: Malmö FF har skärpt biljettförsäljning inför ödesmatch

Imorgon väntar ödesreturen mot Zalgiris för Malmö FF i kvalet till Champions League.

Det kan mycket väl bli en säsongsdefinierande kväll för Malmö FF.

Och Malmö-publiken kraftsamlar nu för att återigen få en klassisk Europakväll på Eleda Stadion.

Under tisdagen så rapporterade FotbollDirekt om att Djurgården går mot storpublik i returen mot kroatiska Rijeka på Tele2 Arena på torsdag.

Det här är något som just nu sker även i Malmö. Under tisdagsförmiddagen närmar man sig nämligen 14 000 sålda biljetter inför morgondagens avgörande drabbning i Champions Leaguekvalet.

I första mötet så förlorade MFF med 1-0 mot Zalgiris Vilnius, men det här är långt ifrån över för de himmelsblå. Med en allt bättre form i allsvenskan så är man på uppgång spelmässigt och med den gedigna Europa-erfarenheten i ryggen så kan det återigen bli en klassisk afton på Eleda Stadion inför storpublik.

Och just nu skärps biljettförsäljningen ytterligare för MFF som har sålt 13 755 biljetter under tisdagsförmiddagen.

Med nuvarande säljtakt på en bra bit över 2 000 sålda biljetter per dygn sedan i söndags kan man med marginal komma över 15 000 biljetter när matchen sätts igång imorgon kväll.

Så under kommande dygn blir det en spännande publikkamp med Djurgården som under måndagsförmiddagen hade sålt strax under 13 000 biljetter.

ALLSVENSKA NYHETER MED PATRICK EKWALL - DEL 4:

