Lugnande besked från Elfsborg efter gårdagens obehagliga scener

Under gårdagens match mellan IF Elfsborg och BK Häcken kollapsade en supporter på läktaren. Ambulans anlände väldigt snabbt och nu kommer IF Elfsborg med ett positivt och lugnande besked.

“IF Elfsborg har under dagen varit i kontakt med personen som efter omständigheterna mår bättre”, skriver klubben via sin Twitter.

Matchen mellan IF Elfsborg och BK Häcken slutade 4–4, men efteråt var det inte speciellt mycket fokus på resultatet.

Detta då en supporter på läktaren kollapsade.

- Det var en ung, vuxen person som tuppade av på läktaren. Vårt anställda akut-team var snabbt på plats. Efter ett tag piggnade han till och till synes är allting okej nu. Han var pratbar när de åkte i väg, sa Elfsborgs lagläkare Matilda Lundblad enligt Expressen.

Nu kommer klubben med ett positivt och lugnande besked efter gårdagens obehagliga scener.

“IF Elfsborg har under dagen varit i kontakt med personen som efter omständigheterna mår bättre. Hela Elfsborgsfamiljen hoppas att vi ses på arenan snart igen", skriver klubben via sin twitter.

