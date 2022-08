Malmö FF har haft flera spelare på lån under säsongen. Nu meddelar klubben att Samuel Kotto, Ismael Sidibé, Emmanuel Igbonekwu och Abdramane Djittéye fortsatt kommer vara utlånade.

– Det ska bli spännande att fortsätta följa spelarna som varit i Jammerbugt på lite närmare håll, säger Andreas Georgson via klubbens hemsida.

Samuel Kotto, Ismael Sidibé, Emmanuel Igbonekwu och Abdramane Djittéye har samtliga varit utlånade under året. Nu meddelar MFF att lånen förlängs ytterligare.

Kotto blir kvar i BK Olympic och dit lånas även Igbonekwu och Sidibé som tidigare varit i Jammerbugt. Djittéye kommer att spendera hösten hos Lunds BK.

– Det ska bli spännande att fortsätta följa spelarna som varit i Jammerbugt på lite närmare håll. I Samuels fall ser vi fram emot att se om hans stigande prestationskurva från våren kan fortsätta uppåt under hösten, nu när han kommit in i Malmölivet och spel i Olympic, säger klubbens sportchef Andreas Georgson via klubbens hemsida.

Samtliga låneavtal sträcker sig säsongen ut.

Bisarra situationen resulterar i rött – efter dubbla varningar

Matchrapporter: Patriot Sejdiu tvåmålsskytt för Malmö i segern mot Sirius Isaac Thelin och Moustafa Zeidan målgörare när Malmö vann Malmö klart bättre än Varberg på Eleda Stadion Seger för GIF Sundsvall mot Malmö efter tidigt avgörande Fortsatt tungt för formsvagt Helsingborg – förlust mot Malmö