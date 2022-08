Gais-spelaren hade AIK-tröja på festival - "Direkt olämpligt"

Youssef Fayad, tillhörande Gais, hade på sig en AIK-tröja på Way Out West. Efter reaktioner från fansen ångrar han sitt beslut.

- Jag visste inte riktigt historien mellan klubbarna, AIK och Gais, säger han till GP.

Gais leder Ettan Södra med tio poäng och går mot en comeback till superettan. Dock måste de nu hantera en jobbig situation.

Under helgen var det Way Out West i Göteborg och då valde Gais-spelaren, Youssef Fayad, att bära en AIK-tröja. Nu ber han om ursäkt för händelsen.

- Jag hade ingen aning om konsekvenserna eller vad som skulle hända. Det var inte för att reta upp eller någonting sådant. Jag såg att det eskalerade ganska fort så jag tog bort bilden (på Instagram). Jag förstår frustrationen. Jag vill be om ursäkt till alla supportrar. Det var inte meningen att det skulle bli så, säger han till GP.

- Jag tänkte inte på konsekvenserna. Jag visste inte riktigt historien mellan klubbarna, AIK och Gais. Det var fel av mig.

Klubbchef Magnus Sköldmark:

- Det är direkt olämpligt att agera på det sätt han gjort, det gäller att förstå historien och vilken klubb man representerar. Han har sagt att han är djupt ångerfull och att det var ett ogenomtänkt beslut. Då väljer vi att stanna där.

