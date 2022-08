JUST NU: Malmö svarar direkt - snabb kvittering efter MAIF:s mål

Andra halvlek är igång.

Malmö FF gästar Mjällby på Strandvallen.

Mjällby började andra halvlek med att göra 1-0. Jacob Bergström drev in i straffområdet och passade in bollen mot mål. Där stod Dennis Hadzikadunic som rensade på Viktor Gustafson. Mjällby-mittfältaren tog fram huvudet och nickade in matchens första mål.

Malmö svarade däremot snabbt. Christiansen passade fint fram till Birmancevic som nära mål sköt in 1-1.

MJÄLLBY AIF:S STARTELVA: Brolin, Eile, Gracia, Haliti, Persson, Gustafson, Gustavsson, Al-Ammari, Ståhl Moro, Bergström.

MALMÖ FF:S STARTELVA: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Christiansen, Rakip, Pena, Buya Turay, Toivonen, Birmancevic.

***

MATCHINFORMATION:

Avspark: Söndag den 21 augusti 15:00

Spelplats: Strandvallen

TV-sändning: discovery +

