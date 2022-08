Warner Hahn har fått tuff konkurrens efter att Blåvitt värvade Pontus Dahlberg.

Men trots spekulationer om en möjlig flytt så vill han nu stanna.

– Det är väldigt, väldigt osannolikt. Jag har inte pratat med någon annan klubb, säger succémålvakten till Sportbladet.

IFK Göteborg har kanske allsvenskans bästa målvaktsuppsättning i nyvärvade Pontus Dahlberg och en av allsvenska säsongens bästa målvakter i Warner Hahn.

Det här har dock skapat en del spekulationer om den senare kommer lämna Blåvitt. Nu kommenterar Hahn själv detta.

– Det är väldigt, väldigt osannolikt. Jag har inte pratat med någon annan klubb, och jag har inte hört om det från min agent heller. Jag vill hjälpa IFK IFK Göteborg att nå så högt upp som möjligt. Sedan får vi se vad som händer efter det, säger Warner Hahn.

Tidigare har det talats om en förlängning till och med. Men just nu så är det lagt på is.

– Vi har det tidigare, men inte just nu. Jag fick frågan av IFK Göteborg om jag kunde tänka mig att stanna och jag sa ja. Jag och familjen trivs väldigt bra i Göteborg. Fansen är otroliga på att stötta laget och även fantastiska på att visa sin uppskattning för mig.

30-åringen är inte särskilt obekväm i att befinna sig i en sådan tuff konkurrens som det blir med den yngre Dahlberg.

– Det är ingen ny situation för mig, att vara i en klubb med flera väldigt högklassiga målvakter som alla kan vara förstamålvakter. Så var det i Feyenoord och Anderlecht. Det är inga problem, säger Hahn till Sportbladet.

