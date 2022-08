Klart - så spelas omgång 28 och 29

Förra veckan slutfördes playoffspelet till de europeiska cuperna. Detta innebär att spelschemat för omgång 28 och 29 i allsvenskan nu kunnat fastställas.

Djurgården och Malmö FF tog sig vidare till gruppspel i Europa Conference League respektive Europa League, medan AIK föll i playoffet mot Slovacko.

Nu när playoffspelet är avklarat har det allsvenska spelschemat för hösten kunnat fastställas. Tidigare har det varit klart när omgång 24-27 samt omgång 30 ska spelas, men nu är det även klart när omgång 28 och 29 spelas.

Omgång 28:

Söndag 23 oktober:

15:00 Helsingborgs IF -Degerfors IF

15:00 IF Elfsborg – Hammarby

17:30 BK Häcken – Malmö FF

Måndag 24 oktober:

19:00 Djurgården – GIF Sundsvall

19:00 IFK Värnamo – IFK Norrköping

19:00 IK Sirius – Kalmar FF

19:00 Mjällby AIF – Varbergs BoIS

19:10 IFK Göteborg – AIK

Omgång 29:

Lördag 29 oktober:

15:00 Degerfors IF – IFK Värnamo

Söndag 30 oktober:

15:00 IFK Göteborg – BK Häcken

15:00 Mjällby AIF – AIK

15:00 GIF Sundsvall – IK Sirius

17:30 Hammarby – Kalmar FF

17:30 Varbergs BoIS – Malmö FF

Måndag 31 oktober:

19:00 IF Elfsborg – Helsingborgs IF

19:10 IFK Norrköping – Djurgården

Omgång 28-29 av @AllsvenskanSE fastställda:https://t.co/6Hlupzjhrw



Fastställandet av omgång 28-29 innebär att spelschemat för hela Allsvenskan 2022 nu är spikat. Hela spelprogrammet finns på https://t.co/2NMPTSwVM6 pic.twitter.com/QhN7a2peyq — Svensk Elitfotboll (@SEF_Elitfotboll) August 29, 2022

EKWALL kommenterar allsvenskan - om Malmö FF:s viktiga beslut som dröjer