AFC Eskilstuna reser imorgon till Luleå för att ta sig an IFK Luleå i svenska cupen. Då talar det mesta för att man kommer ställa upp med ett juniorlag.

– Vi kommer att åka upp med juniorlaget, tyvärr, säger klubbens sportchef och tränare Jawad Al Jebouri till Norrbottens-Kuriren.

AFC Eskilstuna ligger just nu på sjunde plats i superettan. I helgen föll man mot Norrby IF på bortaplan och på tisdag den 6 september reser man till Trelleborg för att ta sig an TFF.

Innan dess ska man ta sig till Luleå för cupspel, men det ser inte ut att bli A-laget som tar hand om den matchen.

– Vi kommer att åka upp med juniorlaget, tyvärr. Det är mellan två långa bortamatcher i serien så vi har inte möjlighet att åka upp med ett A-lag, säger klubbens sportchef och tränare Jawad Al Jebouri till Norrbottens-Kuriren.

Al Jebouri menar på att cupen är viktig, men att AFC inte får ihop upplägget.

– Så är det, men vi kan inte. Vi får inte ihop upplägget. Vi var nyligen i Borås, vi ska till Trelleborg snart. Vi får inte till det med resorna och samtidigt kunna förbereda oss för Trelleborg, säger Jebouri.

Matchen mot IFK Luleå spelas imorgon och börjar 18:00.

