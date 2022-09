Under fjolårssäsongen fick Anthony Elanga chansen i Manchester United. Nu uppger The Athletic att Leicester City försökte låna in 20-åringen under sommarens transferfönster, men budet nobbades.

Ifjol spelade Anthony Elanga 21 matcher i Premier League.

I år har han spelat samtliga matcher, varav de tre senaste från start.

Nu uppger brittiska The Athletic att Leicester City ville plocka in yttern på lån, men att Erik ten Hag(tränare i Manchester United) ska ha nobbat budet.

Enligt The Athletic var Manchester United även överens med yttern Cody Gakpo, men istället för att värva nederländaren vill ten Hag satsa på Elanga.

Svensken har stått för en assist på fem matcher i år.

