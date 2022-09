Dramatik när han bestämde sig: ”Det skedde en massa saker”

Under sommaren rapporterade Sportbladet att Hammarby erbjudit den tidigare Bundesliga-anfallaren Alfred Finnbogason ett kontrakt. Någon flytt till Hammarby blev det inte, men anfallaren bekräftar nu att han hade många alternativ.

– Det hände mycket, men antingen gick laget för en annan spelare, eller så var min känsla inte rätt, säger han till bold.dk.

Under sommarens fönster gjorde Hammarby flera spelaraffärer och under en tid såg det ut som att man skulle plocka in den isländske stjärnan Alfred Finnbogason.

Expressen rapporterade tidigt att klubben hade träffat anfallaren vars kontrakt med Augsburg gick ut förra sommaren och Sportbladet rapporterade senare att 33-åringen erbjudits ett prestationsbaserat kontrakt av klubben. Någon flytt till Hammarby blev det dock inte, utan Bajen valde istället att plocka in Veton Berisha.

Islänningen, som nyligen skrev på för danska Lyngby berättar nu att han hade flera erbjudanden att ta ställning till under sommaren.

– Det hände mycket, men antingen gick laget för en annan spelare, eller så var min känsla inte rätt. Det fanns många sådana exempel, säger han till bold.dk och fortsätter:

– Jag har upplevt mycket i min karriär, så det är väldigt viktigt för mig att ha en bra känsla – även utanför planen, säger han.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson har tidigare arbetat med islänning, då de båda var i Helsingborgs IF. Islänningen spenderade ett halvår på lån i klubben 2012 och noterades för då för 21 poäng på 22 matcher.

Hans kontrakt med Lyngby går ut nästa sommar, återstår att se ifall Hammarby gör ett nytt försök då.





