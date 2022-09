TALANGER TOPP-20 - DEL 3: Världens bästa födda 2002

Världens största talanger har nu utsetts och vi har svenskar på flera olika topplistor, födda 2000, 2002, 2003 och 2004.

FotbollDirekt har nu tagit fram en artikelserie i fyra delar med omdömen kring ‘’the next generation'', samt alla svenska namn. Här följer del 3.



CIES Football Observatory släppte i går listan över världens, just nu, 250 hetaste talanger.

CIES använder sig av sitt mätverktyg Impact Score(IS) för att rankat.

I den tredje delen av FotbollDirekts artikelserie kommer vi titta närmare på de spelare som är födda 2002 och här återfinns Sveriges kanske mest spännande namn.

1. Namn: Josko Gvardiol

Ålder: 20

Klubb: RB Leipzig

Kommentar: Har tagit sig till den europeiska toppfotbollen via Dinamo Zagrebs framgångsrika akademi. Kom till Leipzig inför fjolårssäsongen och under sommaren har han flitigt ryktats bort. Enligt uppgifter var Chelsea beredda att betala omkring 960 miljoner kronor i somras, mittbacken valde istället att förlänga.

2. Namn: Piero Hincapié

Ålder: 20

Klubb: Bayer Leverkusen

Kommentar: Den 20-årige mittbacken plockades in förra säsongen och fick en hel del förtroende redan under debutsäsongen. Har fortsatt på samma spår i år. Har redan gjort 19 A-landskamper för Ecuador.

3. Namn: Eduardo Camavinga

Ålder: 19

Klubb: Real Madrid

Kommentar: Värvades av Real Madrid från Rennes för över 300 miljoner kronor förra sommaren. Fick mer och mer speltid mot slutet av säsongen och ses tillsammans med landsmannen Aurélien Tchouaméni som framtiden på Real Madrids mittfält.

4. Namn: Nuno Mendes

Ålder: 20

Klubb: PSG

Kommentar: PSG köpte loss honom under sommaren för omkring 400 miljoner kronor. Mycket talar för att vänsterbacken kommer hålla för den högsta nivån i flera år framöver. Har startat i stort sett samtliga matcher i år.

5. Namn: Nico Gonzalez

Ålder: 20

Klubb: Valencia(utlånad från Barcelona)

Kommentar: Mittfältaren fick en hel del speltid i Barcelona förra året, men i och med alla värvningar som gjorde denna sommar valde man att låna ut honom. Har hittills mest agerat inhoppare för Valencia, men senaste matchen startade han och då noterades han även för ett mål.

6. Namn: Ryan Gravenberch

Ålder: 20

Klubb: Bayern München

Kommentar: Flyttades upp till Ajax A-lag redan 2019 och trots att han imponerat såldes han “bara” för runt 200 miljoner kronor i somras. Har hittills bara fått agera inhoppare i Bayern München, men det långa kontraktet (2027) vittnar om att han är ett namn för framtiden.



7. Namn: Yeremy Pino

Ålder: 19

Klubb: Villareal

Kommentar: 19-åringen slog sig på allvar in i A-laget under fjolårssäsongen då han noterades för tio poäng på 31 matcher. Har inlett säsongen med ett mål på fyra matcher

8. Namn: Ansu Fati

Ålder: 19

Klubb: Barcelona

Kommentar: Supertalangen var på väg mot sitt stora genombrott redan efter säsongen 2019/20, men flera skador, varav en som höll honom borta i nästan ett år (november 2020 till september 2021) har fått utvecklingen att stagnera.

9. Namn: Maarten Vandevoordt

Ålder: 20

Klubb: Genk

Kommentar: Målvakten har inlett säsongen som ohotad etta i den belgiska storklubben. Har redan gjort sex A-landskamper och mycket talar nu för att han kommer ta över efter Thibaut Courtois.

10. Namn: Karim Adeyemi

Ålder: 20

Klubb: Borussia Dortmund

Kommentar: Anfallaren gjorde stor succé i RB Salzburg förra säsongen och plockades in av Dortmund för att ersätta Erling Haaland. Har gjort ett mål på tre matcher under inledningen av årets säsong. Har just nu lite problem med en fotskada och det är oklart exakt när han är tillbaka i spel.

11. Namn: Castello Lukeba

Ålder: 19

Klubb: Lyon

Kommentar: Den 19-årige mittbacken har tagit sig upp via Lyons akademi. Har startat samtliga matcher i ligan i år och han har redan hunnit med att göra sitt första mål i Ligue 1.



12. Namn: Yunus Musah

Ålder: 19

Klubb: Valencia

Kommentar: Amerikanen tillhör sedan 2019 Valencia och sedan 2020 tillhör han A-lagstruppen. Mittfältaren har på fyra matcher stått för två assist i år. Trots att han bara är 19 år så har han redan gjort 18 landskamper för USA.

13. Namn: Alan Velasco

Ålder: 20

Klubb: FC Dallas

Kommentar: Argentinaren plockades in av MLS-klubben tidigare i år hans debutsäsong har varit klart godkänd. Hittills har han noterats för sex mål och fem assist på 25 matcher. Sitter på kontrakt till 2025 så återstår att se när han tar klivet till Europa.

14. Namn: Adam Hlozek

Ålder: 20

Klubb: Bayer Leverkusen

Kommentar: Yttern valde i somras att lämna hemlandet och Sparta Prag för Bayer Leverkusen. Noterades för åtta mål och 13 assist under fjolårssäsongen. Väntar fortfarande på första poängen i Bundesliga.



15. Namn: Georginio Rutter

Ålder: 20

Klubb: Hoffenheim

Kommentar: Kom till Hoffenheim under säsongen 2020/21 och har redan spelat nästan 50 matcher för klubben. Anfallaren har hittills gjort tio mål i klubben och under inledningen av årets säsong har han fått fler chanser från start.



16. Namn: Tanguy Nianzou

Ålder: 20

Klubb: Sevilla

Kommentar: Mittbacken såldes av Bayern München tidigare i sommar och i Sevilla ser han ut att få chansen att blomma ut. Startat samtliga ligamatcher sedan han kom och fanns även med i startelvan under Champions League-premiären mot Manchester City.

17. Namn: Ilya Zabarnyi

Ålder: 20

Klubb: Dynamo Kiev

Kommentar: Ännu en mittback som tar plats på listan. Har spelat seniorfotboll i Dynamo Kiev sedan 2020 och har redan hunnit med att göra 22 landskamper för Ukraina. Enligt uppgifter så nobbade klubben ett bud från Tottenham i somras.

18. Namn: Yan Couto

Ålder: 20

Klubb: Girona (utlånad från Manchester City)

Kommentar: Precis som Troyes (som Amar Abdirahamn Ahmed nyligen gick till) så ägs Girona av City Football Group. Att talangen inte sålts till någon av samarbetsklubbarna utan bara är på lån säger en hel del om hur mycket Manchester City tror på honom.



19. Namn: Destiny Udogie

Ålder: 19

Klubb: Udinese(på lån från Tottenham)

Kommentar: Av förstaliga skäl är det svårt för en ung offensiv spelare att slå sig in i Tottenham. Detta då man har Harry Kane, Heung min Son och Dejan Kulusevksi framför sig, men Udogie kommer få chansen så småningom. Har noterats för två mål på fyra matcher i Serie A i år.

20. Namn: Cristian Medina

Ålder: 20

Klubb: Boca Juniors

Kommentar: Den centrala mittfältaren flyttades upp i A-truppen och har sedan dess gjorts aktuell för flera klubbar i Europa. Både Zenit S:T Petersburg och PSV Eindhoven har uppgetts vara intresserade.

31. Namn: Anthony Elanga

Ålder: 20

Klubb: Manchester United

Kommentar: Fick en hel del chanser i Untied ifjol, men ryktades under sommaren vara aktuell för en utlåning. Erik ten Hag valde dock att behålla svenskan och hittills har han spelat i fem av sex ligamatcher. Är förhoppningsvis nästa svensk att slå igenom ordentlig, efter Alexander Isak och Dejan Kulusevski.