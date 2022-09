IFK Värnamo gästade under lördagen Studenternas i Uppsala för att möta Sirius. När domaren blåste av matchen så stod gästerna som segrare i efter en händelserik avslutning.

– Att vi torskar den här matchen är onormalt, säger tränaren Daniel Bäckström enligt Sportbladet.

Sirius var pressade inför matchen med tre raka förluster i ryggen. När mötet mot IFK Värnamo satte igång så var Uppsalalaget dock farligast och skapade flera chanser att göra mål och till slut kom också första målet.

Men det gjordes istället av gästande Värnamo genom Abdussalam Magashy i den 37:e minuten. Men det var långt ifrån över.

Skyttekungen Marcus Antonsson skulle bara kort efter göra 2-0 innan första halvlek var över.

Det dröjde dock inte länge innan Sirius skulle reducera direkt i andra halvlek, Målskytt var då Jakob Voelkerling Persson.

Dessvärre för Sirius så skulle 3-1 komma kort efter via Ajdin Zeljkovic med sitt första mål för klubben.

– Det går inte att göra bättre. Thern sa till mig, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Det är otroligt kul att göra första målet, men ännu viktigare att vi tar tre poäng, säger Zeljkovic till Discovery om målet.

Till slut kommer en 3-2-reducering men det blev inte mer trots att det i slutet radades upp chanser för Sirius.

Efteråt var det en besviken Sirius-tränare som uttalade sig.

– Vi känner alla när vi petar in 2-1-målet att vi får energi. Stenhård smocka att släppa in 3-1, men 3-2-målet kommer och vi trycker på. Vad mer kan jag begära? Det är för dåligt att släppa in tre mål, det känns skit. Men det fattar alla som ser matchen, att vi torskar den är onormalt. Vi ska åtminstone ha ett kryss, men jag tycker att vi ska vinna den. Vi är det bättre laget, säger Daniel Bäckström och fortsätter:

– Vi skapar massor med målchanser och i dag är det otur och felmarginaler som gör att vi inte gör två mål. Men vi släpper in tre mål också och vi måste vara tajtare.

Nu befinner sig Värnamo på en elfteplats i allsvenskan, på samma poäng som Sirius efter 22 spelade matcher.

