JUST NU: MFF-stjärnans kryptiska meddelande

Sergio Peña uppgavs i slutet av transferfönstret vilja lämna Malmö FF. Själv har han inte kommenterat uppgifterna.

Idag uppmärksammar peruansk media en tweet från MFF-stjärnan som nyligen publicerats:

“I won’t miss you, not even a little bit”



Sergio Peña har under en längre tid haft svårt att ta en plats i Malmö, även om han fick chansen senast mot Norrköping. Det här trots att Andreas Georgson bara i våras ansåg att peruanen var Malmö FF:s “the next one” och sågs lite som arvtagaren till Anders Christiansen i en intervju med FotbollDirekt.se.

– Det är tydligt att det finns en skicklighet i hans spel som man inte är van att se i allsvenskan. Det är lite som “AC” också, vi tycker han har en annan nivå helt enkelt, uttalade sig sportchefen då.

Men det har ännu inte lossnat och för någon månad sedan så kom uppgifter om att han ville lämna Malmö.

Därefter tystnad.

Så idag när han rest från Malmö till Mexiko på landslagsuppdrag för Peru så har har gjort en publicering på Twitter som uppmärksammas av media hemma i Peru.

”Jag kommer inte sakna dig, inte ens lite grann”.

Tweeten väcker frågor kring vad som åsyftas. En passning till MFF eller möjligen bara glad att slippa det tråkiga vädret i Sverige denna årstid?

Oklart.

Vad vi vet det är däremot att han alltså rest hem till Peru för en landskamp mot Mexiko och El Salvador nu på söndag, respektive onsdag nästa vecka.

Det här sätter nu Malmö FF i svårt läge då de flesta transferfönstrena redan är stängda samt att Peña fortfarande har lång tid kvar på sitt kontrakt(31 december 2024).

Peruanen kan därför som tidigast kan lämna MFF i vinter när januarifönstret öppnar – om det här är då skulle vara en indikation på att han inte vill vara kvar i Malmö, det vill säga.

Sedan Peña anlände förra sommaren så har det var varit svårt för mittfältsstjärnan att hitta rätt, mycket på grund av skador.

Hittills har han gjort 43 framträdanden i MFF-tröjan.

