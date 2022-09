Henke Larssons ansikte i en helt ny verklighet

Under helgen gick Padel Expo av stapeln. På plats var bland annat fotbollsikonen Henrik Larsson — ambassadör för märket Seven of Sweden — för att visa upp ett hyllningsracket som märket producerat i hans ära.

— Vi visar upp ett klädmärke som heter ”Seven”, men vi lanserar också padelrackets här på mässan, säger Henrik Larsson till PadelDirekt.

Padel Expo är en stor mässa för en av världens mest växande sporter. Det är en årlig mässa som förenar alla delar inom padelsporten. Här delas allt det senaste inom sporten, samt en del andra event som sker på plats.

En av de större profilerna som var på plats i år var fotbollslegendaren Henrik Larsson tillika padelentusiasten Henrik Larsson. Han representerade märket “Seven of Sweden” som nu skulle visa upp ett hyllningsracket till Henrik Larssons ära.

— Henke spelade med sitt egna racket, och han meddelade att det kändes riktigt bra, säger Jörgen Armgren, som är grundare till Seven of Sweden, till PadelDirekt.

Och fortsätter:

— Henke är vår ambassadör, men han är också väldigt delaktig i märkets utveckling och inblandad i det mesta. När det gäller hans racket så har han själv varit med och bestämt upplägget och utformningen samt haft ett finger med i designen, säger Jörgen Armgren.

Henke hade som de flesta nog vet just nummer sju på ryggen under stor del av sin långa karriär i flera olika storklubbar och i landslaget. Framförallt förknippas Henke med nummer sju från sin tid i det skotska laget Celtic, där han av fansen fick smeknamnet ”The King of Kings”.

Därav sjuan på rackets design(som på bilden nedan).

Närbild på Henrik Larssons egendesignade racket. Foto: Matthias Larsson.

Designen på just det racket, som än så länge är en prototyp, är en hyllning till de fem städer där Henke Larsson spelat professionell fotboll: Helsingborg, Glasgow, Rotterdam, Manchester och Barcelona.

Märket har som ambition att föra in modevärlden i idrottsvärlden och padel är det märket de först riktar in sig på, berättar grundaren Jörgen Armgren.

— Våra tyger producerar vi själva i Italien, sedan tillverkas kläderna i Portugal och vi designar allting in house, så allting är vårt eget. Produkterna ska vara lite stiligare, skönare material och vi vill helt enkelt attrahera den modemedvetna. Och det gäller även för våra rackets, säger han.

