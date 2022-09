Det var i maj som Örgryte IS valde att sparka sportchefen Igor Krulj och under en längre tid har den tidigare sportchefen varit tyst, men nu har han valt att bryta tystnaden.

– Ordföranden förklarade i någon intervju att det handlade om att resultaten inte var okej, men jag har inte fått någon förklaring eller en enda orsak, säger han i GP:s fotbollspodd.

Örgryte IS har haft en tuff säsong i superettan och just nu ligger man på kvalplats. Under våren valde man att sparka både huvudtränaren Dane Ivarsson och sportchefen Igor Krulj.

Krulj sparkades i början av maj och under en längre tid har han valt att vara tyst, men nu har den tidigare sportchefen valt att bryta tystnaden.

Krulj fortsätter och förklarar att han "slängdes under bussen".

Krulj fortsätter och förklarar att han “slängdes under bussen”.

– En förändring skulle ske. Jag tyckte att det var att slänga någon under bussen. I en förening som Öis är det inte sportchefen eller klubbchefen som gör något själv. Det är en liten förening operativt. Man måste ta nästan alla beslut tillsammans. Jag blev väldigt förvånad.

Den tidigare sportchefen håller dock inget agg mot klubben.

– Jag tycker Öis är en jättefin förening. Jag trivdes från dag ett till sista dagen med supportrarna och laget, säger han.

