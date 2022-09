Helsingborgs IF meddelar nu via sin hemsida att man kommer testa den 23-årige anfallaren Noah Christoffersson. I dagsläget tillhör han ettan-klubben Torns IF.

Noah Christoffersson har öst in mål i ettan södra i år(hittills har han noterats för 13 mål på 21 matcher). Nu meddelar Helsingborgs IF att anfallaren, som i dagsläget tillhör samarbetsklubben Torns IF, kommer att testas i lagets kommande U21-match.

“I HIF:s matchtrupp finns Noah Christoffersson som tillhör samarbetsklubben Torns IF. Han har i år gjort 13 mål på 21 seriematchen i division 1 södra", skriver klubben i samband med att U21-truppen till mötet med IF Elfsborg presenterats.

Christoffersson kom till Torns IF inför årets säsong.

U21 | Klockan 17:00 gästar HIF Borås Arena för kvartsfinal i U21-slutspelet mot IF Elfsborg. Här är matchtruppen och förutsättningarna 👇 — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) September 28, 2022

Dejan Kulusevski enorma besvikelse efter nederlaget

Matchrapporter: Denis Hadzikadunic och Patriot Sejdiu matchvinnare när Malmö besegrade Helsingborg Klar seger för Helsingborg mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi Värnamo vann en uddamålsseger hemma mot Helsingborg Herman Johansson avgjorde när Mjällby sänkte Helsingborg Benjamin Acquah och Arian Kabashi avgjorde när Helsingborg slog GIF Sundsvall