Nya ekonomiska problem för Östersunds FK

Östersunds IK dras med såväl sportsliga som ekonomiska problem, 18 miljoner saknas.

För inte många år sedan var Potter och Östersund i Europa League. Sedan dess har deras vägar tagit olika riktningar. Samtidigt som Graham Potter skrev på ett 5-årigt avtal med Chelsea värt totalt ca 750 miljoner kronor - dras hans gamla klubb med enorma skulder.

Enligt Östersunds-Posten har klubbens budgetkalkyl slagit fel med 20 miljoner. Istället för att gå 2 miljoner plus som budgeterats ligger man nu istället 18 miljoner back.



Pengar som klubben nu måste få in före årsskiftet. Richard Persson, klubbens ordförande, beskriver situationen för ÖP.

– Jag trodde inte att det skulle vara ett så här stort behov av extra medel in. Men nu står vi i det läge vi är och det är till att kavla upp ärmarna och jobba. Men det var inte det jag såg framför mig, säger han till ÖP.

Även sportsligt ser det kärvt ut för Östersund som i skrivande stund ligger skrynkligt till i Superettan. Med sex omgångar kvar ligger laget på nedflyttningsplats, två poäng från kval och fem poäng från säker mark.



– Vi måste prata med befintliga investerare, nya sponsorer, nya investerare och jobba med arrangemanget. Vi måste få publiken att vilja gå på de matcher som är kvar. Får vi inte in pengarna blir det svårt. Pengarna måste in. Det är den enda vägen att gå. Och om det då är via investerare, publikintäkter, nya sponsorer eller vad det kan vara så måste alla intäkter vi möjligen kan hitta in, fortsätter Persson till ÖP.





