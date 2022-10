Degerfors IF är i desperat behov av poäng i jakten på nytt allsvenskt kontrakt. I dag ställs man mot serieledande Djurgården och det är tydligt att man förväntar sig en oerhört svår match.

– En jäkligt svår uppgift. Sveriges bästa lag just nu, säger lagets tränare Andreas Holmberg till Värmlands Folkblad.

Degerfors IF ligger just nu på kvalplats, en poäng för Helsingborgs IF. Degerfors har tre raka kryss varav två har varit mot AIK och BK Häcken.

I dag ställs man återigen mot ett topplag, då Djurgården kommer till Stora Valla. Lagets tränare Andreas Holmberg hoppas att man skräller igen.

– Precis, men vi behöver även vinna mot något av de där lagen man inte förväntar sig att vi ska vinna mot om vi ska ta igen det vi tappade i början av säsongen. Vi har sju finaler kvar, och de ska vi vinna, säger han till Värmlands Folkblad.

Holmberg är dock tydligt med att dagens match mot serieledarna kommer att bli väldigt svår.

– En jäkligt svår uppgift. Sveriges bästa lag just nu, ett lag som är jäkligt tydliga i hur de spelar både i anfalls- och försvarsspel. Vi vet exakt hur de kommer att spela, men trots det är de svåra att ha att göra med. Men vi ser fram emot att ta emot dem på Valla, speciellt i den form vi är.

Matchen på Stora Valla börjar 17:30.

