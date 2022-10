JUST NU: "Jag tycker inte att den här matchen är något annorlunda"

Den första halvleken mellan Hammarby och Malmö FF blev mållös. Hemmalaget tvingades till ett tydigt byte och inhoppande Hugo Larsson menar på att den första halvleken var helt okej.

– Det är väl helt okej, jag tycker att vi kan göra det lite bättre framåt, säger han till Discovery +.

0–0 i paus i toppmötet mellan Malmö FF och Hammarby.

Malmö FF tvingades till ett byte under den första halvleken. In kom Hugo Larsson, ut gick Sören Rieks. Talangen menar på att det är tufft att komma in så här, men att han var förberedd

– Det är klart att det är tufft, sen tycker jag inte att den här matchen är något annorlunda. Jag har varit med om det många gånger den här säsongen så jag var beredd, säger han till Discovery +.

Joel Nilsson i Hammarby har haft matchens hetaste chans. Inhopparen menar på att MFF varit solida bakåt, men att man kan mer offensivt.

– Det är väl helt okej, jag tycker att vi kan göra det lite bättre framåt men vi är solida bakåt. Så helt okej.

