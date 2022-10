Aílton gjorde succé i allsvenskan tillsammans med Örgryte under början av 2000-talet. Sedan 2021 är han klubblös och nu meddelar han att karriären är över.

Aílton kom under sommaren 2004 till Örgryte IS och tillhörde klubben fram till 2007 innan han såldes till danska FC Köpenhamn för omkring 30 miljoner kronor, vilket är den största summan Öis fått in för en spelare.

2019 återvände han till Sverige och Örgryte. 2021 lämnade han klubben och sedan dess har han varit klubblös, nu meddelar han att karriären är över.

“Jag är verkligen tacksam för alla som hjälpte mig på vägen och gjorde det möjligt för mig att leva min dröm och uppnå något som verkade vara omöjligt i början, skriver han via sin Instagram.

Under sin första sejour i Öis noterades han för 26 mål på 63 matcher.

