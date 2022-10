Imorgon tar sig Helsingborgs IF sig an Kalmar FF. Då riskerar man att få klara sig utan mittbackskuggen Thomas Rogne.

– Han har lite problem med en vad, säger tränare Mattias Lindström till FotbollSkåne.

Helsingborgs IF ligger just nu en poäng efter Degerfors IF som ligger på kvalplats. Imorgon ställs näst jumbon mot Kalmar FF och då kan man tvingas klara sig utan ett av sina viktigaste namn.

Mittbacken Thomas Rogne som plockades in under sommaren har problem med en vad och i dagsläget är det osäkert ifall han kommer till spel.

– Vi får ta beslut imorgon om han spelar. Spelar han så spelar han från start, berättar Mattias Lindström för FotbollSkåne.

Sedan han anslöt har han spelat nio allsvenska matcher från start.

