130 år senare - Hammarbys supportrar skriver historia

I den allsvenska comebacken 2015 så slog Hammarby alla tiders allsvenska publikrekord. Snittet 25 507 åskådare är bäst genom alla tider.

Nu står det klart i dag att Bajen har passerat den siffran med redovisad biljettförsäljning till de tre avslutande hemmamatcherna.



Hammarby har inte vunnit i allsvenskan sedan den 22 augusti, men har å andra sidan tagit poäng i toppmötena med Häcken och Malmö FF på slutet.



Guldchanserna har sett ut att dö, men lever ändå allt jämnt.



Lever det gör onekligen även supportersleden.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så har nu Varberg här näst sålt 25 695 biljetter, Sirius 20 453 och avslutningen mot Kalmar FF 22 323.Utifrån dessa siffror så står det nu klart att Hammarby kommer att slå sin egen all time high från 2015 - detta i en över 130 år lång klubbhistoria (föddes 1889).Det är också lika med det högsta allsvenska snittet genom tidernaMed dagens siffror så kommer man upp i 382 637 för hela 2022 och räknar vi på snittet så betyder det 25 509, jämfört med 25 507 från 2015.Detta är ju dessutom lågt räknat med tanke på att en hel månad återstår av allsvenskan.Dessa siffror kommer ju rimligen byggas på rejält med ett Hammarby som har kontakt igen i guldracet - fem poäng efter Djurgården och Häcken.Avslutningsvis så kan vi även slå fast att Hammarby inte en enda gång under detta år kommer att ha sålt under 21 000 biljetter i en allsvensk fotbollsmatch. Den ‘’svagaste'' siffran i år blir den mot GIF Sundsvall med 21 526 åskådare.

