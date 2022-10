JUST NU: Djurgården stormar mot slutspel

Djurgården har gjort en enastående match såhär långt och leder med 4-0 i början av andra halvlek.

Ett resultat som gör att blåränderna i nuläget är mycket nära att gå vidare till slutspelet i Conference League.

Djurgården inledde med följande startelva:

Vasiutin - Johansson, Danielson, Ekdal, Andersson - Banda, Sabovic, Eriksson - Asoro, Holmberg, Wikheim

Kalle Holmberg, som fått ont om speltid den här säsongen, gav Djurgården ledningen efter 21 minuter framspelad av Gustav Wikheim.

I slutet av den första halvleken drog Magnus Eriksson upp ett anfall och serverade Wikheim som rakade in 2-0. Domaren lade till fyra övertidsminuter vilket Djurgården drog nytta av till fullo. Bara sekunder innan de fyra minuterna var färdigspelade slog Magnus Eriksson en perfekt frispark in i boxen som Emmanuel Banda mötte med pannan och styrde in i vid bortre stolpen. 3-0 till hemmalaget.

Gent har inte saknat chanser i den första halvleken men däremot skärpan. Närmast var de efter 30 minuter när Andrew Hjulsager sköt i ribban.

Andra halvlek var bara 10 sekunder (!) gammal när Djurgården gjorde 4-0 genom Wikheim igen. Asoro snappade upp bollen efter slarv av en Gent-försvarare direkt efter avspark och serverade Wikheim som bredsidade in sitt andra mål för kvällen.

