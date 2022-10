Imponerar stort jämfört med flera tunga namn - kan vara läge att hugga

Borde vara ett alternativ för flera allsvenska toppklubbar i kommande januarifönster.

Tidigare under sommaren har FotbollDirekt redogjort för allsvenskans bästa spelare på sin position. Det här med hjälp av den internationella statistiksajten totalfootballanalytics.com.

I det här har FD avverkat allsvenskans bästa mittbackar- , ytterbackar-, centrala mittfältare- och yttermittfältare. Nu kommer vi till nästa del som då berör allsvenskans bästa anfallare.

I den här nya undersökningen så berörs inte bara om seriens bästa målskyttar, som är det uppenbara. Andra parametrar vägs också in: Aktivitet i motståndarnas straffområde-, target-, framspelningar-, samt dribblingar.

Det här bryts senare ner i tre namn som man bör ha koll på i serien. Och här står ett högst oväntat – men inte minst spännande namn ut. Det här trots konkurrens av Djurgårdens anfallsstjärna Victor Edvardsen, samt den mer överraskande Saku Ylätupa.

Mjällby AIF:s 18-årige nigerian Silas Nwankwo visar sig här anses som ett av de mest framstående namnen. Det här inte så mycket för målskyttet, då han har gjort sju mål på 24 allsvenska matcher, utan snarare för hans prestationer som står ut bland allsvenska toppskiktet.

Till att börja med så är 18-åringen bland de främsta i targetspelet. Efter stora, etablerade namn som Isaac Kiese Thelin, Pontus Engblom, Sveinn Gudjohnsen och Robin Simovic är nigerianen femte bäst i allsvenskan.

Med ett snitt på 9,51 luftdueller per match så lyckas han med 39,2 procent av dessa. Jämfört med den som är mest frekvent i det här – Sundsvalls Pontus Engblom – är han inte långt efter. På 11,17 luftdueller per match i snitt, lyckas han med 42 procent.

Varbergs bjässe Robin Simovic är här den som lyckas allra flest gånger. Han har en ratio på 46,67 procent av i snitt 8,47 dueller i snitt per match.

Där Nwankwo verkligen står ut i allsvenskan är i dribblingar. Här står hans offensiva duellspel ut särskilt. I konkurrens har han Hammarbys Abdelrahman Saidi, Sundsvalls Saku Ylätupa och Degerfors Dijan Vukojevic. I just offensiva dueller per 90 minuter så gör han 13,54 stycken i snitt. Närmast av nämnda konkurrenter är Bajens Saidi, med 12,44 stycken per 90 minuter.

Nigerianen är näst bäst i lyckade dribblingar per 90 minuter med 2,43 dribblingar. Saidi är här bäst av alla anfallare med 2,46 lyckade dribblingar.

Hela det här sammanställt har totalfootballanalytics.com tagit fram tre namn att ha extra koll på i allsvenskan: Silas Nwankwo, Victor Edvardsen och Saku Ylätupa.

Här har man särskilt plockat fram nigerianske talangens förmåga att omvandla målchanser till mål. Hans ratio här är 22 procent, med sju mål på 32 skott hittills. Det här är exempelvis överlägset den så hyllade DIF-stjärnan Edvardsen, med 12 procent ratio i detta.

Framförallt hans fysiska spel höjs upp jämfört med Ylätupa och Edvardsen. De två uppmärksammas för mer för deras delaktighet i spelet, samt förmåga att sätta andra i lägen.

