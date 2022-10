EKWALL: Vad väger tyngst för Djurgården - SM-guld eller Europasuccé?

FotbollDirekts krönikör om Djurgårdens afton borta i Norge. Dilemmat: Borde Djurgården gå all in med ordinarie lag - eller spara sig till allsvenska finaldagarna?

Molde-Djurgården ikväll. Kommentar?

- Det är en otroligt tuff match mot ett lag som förmodligen är Skandinaviens bästa just nu. Molde behöver en seger och kommer gå för fullt. Eftersom de redan har vunnit sin liga med bred marginal så har de kunnat spara på krutet i ligan för att lägga all kraft här.

Ekwall fortsätter:

- Om Djurgården kommer från Norge med poäng så är det oerhört starkt.

Ska DIF matcha ordinarie trots att avancemanget är säkrat - med tanke på dels att en gruppseger ger fördelar och prestigen?

- Så som läget är just nu så utgår jag från att Djurgården går all in på den här matchen. Europaspel nästa år är redan säkrat och en gruppseger ger fördelar i det fortsatta Europaspelet. Det är dessutom så att alla poäng inbringar cash.

- Plus att det finns en hel del prestige i bilden!

Väger denna Europasuccé upp det faktum att Djurgården ser ut att missa SM- guld ?

- Till viss del gör det nog det. Som det ser ut just nu blir Djurgården tvåa i allsvenskan och de kan ju faktiskt fortfarande ta SM-guldet, det tror jag att de allra flesta ändå är ganska nöjda med. Framgångarna i Conference har blivit en fin bonus på vägen.

