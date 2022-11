AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar vill ha Hif:s supertalang

Det händer saker kring ett av Helsingborgs mest spännande namn. Ett A-lagskontrakt har erbjudits men nu riskerar man att förlora 19-åringen - flera allsvenska konkurrenter visar intresse.

Talangen Ervin Gigovic har fått ett par chanser av Helsingborg i år. Nu verkar det som att klubben verkligen vill satsa på 19-åringen och lyfta upp honom - detta som det alltså kommer rörelser från andra allsvenska klubbar.

Inför säsongen valde Helsingborgs IF att plocka in mittfältsstjärnan Armin Gigovic och under året har även hans lillebror, Ervin (född 2003) fått göra A-lagsdebut.

I måndags kväll fick mittfältaren göra sin första start för Helsingborg och trots att man föll mot IF Elfsborg(0-3) så imponerade 19-åringen.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt ska Hif, som redan är klara för spel i superettan nästa säsong, vara väldigt angelägna över att få behålla talangen.

Ett första kontraktsförslag ska ha erbjudits enligt FD:s uppgifter, något som har varit på gång ett tag.

Samtidigt så har vi uppgifter om att det inte bara är Helsingborg som det handlar om utan det ska även väckts intresse från andra allsvenska klubbar.

19-åringen har dock nyligen varit väldigt tydlig med hur hans tankar går inför framtiden.

– Jag vill stanna här sa han nyligen till Helsingborgs Dagblad.

Frågan är hur det kommer att fortsätta att gälla om andra allsvenska klubbar på allvar kommer med bud.

