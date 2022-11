Under åren i Malmö FF noterades Anel Ahmedhodzic för tre mål och två assist. I Sheffield United har han redan en bättre poängskörd.

Totalt blev det 82 matcher för Anel Ahmedhodzic i Malmö FF och under dessa noterades han för fem poäng, en helt klart godkänd poängskörd för en mittback.

I somras valde 23-åringen, efter många turer, att skriva på för Sheffield United och där har han inlett otroligt starkt.

Inför dagens match mot Burnley hade mittbacken noterats för tre mål och en assist på 13 matcher, men efter dagens 5–2-seger har han en bättre poängskörd i Sheffield jämfört med vad han hade i MFF.

Detta då han noterades för ett mål och en assist i dag.

Sheffield ligger just nu tvåa i The Championship, tre poäng efter just Burnley men “The Blades” har spelat en match mindre.

Se Ahmedhodzics mål nedan:

