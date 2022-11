I helgen stod det klart att Norrby åker ur superettan. Nu meddelar klubben att huvudtränaren Mak Lind lämnar klubben.

Ifjol var Norrby IF otroligt nära kval till allsvenskan - i helgen stod det klart att man åker ur superettan.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren, Mak Lind, som varit i klubben i fem år säger upp sitt avtal.

- Det har varit väldigt tufft att fatta det här beslutet med tanke på de känslorna man har för den här föreningen. Norrby IF har känts som ett andra hem för mig, säger Lind till klubbens hemsida och fortsätter:

- Det är jättesvårt att säga att man är stolt när man precis åkt ur. Planen var ju egentligen att vara kvar här längre. Men jag ändå känna en stolthet över saker vi gjort tillsammans under min tid här. Föreningen har vuxit och tagit stora kliv, vi hade etablerat oss på elitnivå och fick respekt från fotbollssverige. Under 2021 spelade vi en väldigt attraktiv och härlig fotboll som var ytterst nära att resultera i en allsvensk kvalplats. Det finns så många fina minnen och relationer man skapat med människor i föreningen. Men det som är tråkigt blir ju avslutet, dels att vi åker vi ur och att jag nu kommit fram till det här beslutet. Jag har verkligen gjort allt jag kunnat för Norrby IF. Det känns väldigt vemodigt, helt klart.

Vi tackar Mak för hans insatser i Norrby IF och önskar honom ett stort lycka till med framtida utmaningar 💙https://t.co/kl5zjfuHLs — Norrby IF (@NorrbyIF) November 8, 2022

