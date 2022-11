Williot Swedberg fick göra sina första minuter i Celta de Vigo mot Osasuna i senaste La Liga-matchen. Nu kan han få chansen igen redan ikväll, rapporterar spansk press.

Iago Aspas rapporteras nämligen ha åkt på en smäll under en träning i tisdags och enligt sajten vipdeportivo.es så är han osäker till spel inför kvällens La Liga-match mot Rayo Vallecano.

Det här ska då enligt samma uppgifter kunna öppna upp för Williot Swedberg att få ytterligare speltid under nye tränaren Carlos Carvalhal.

Hammarbys förra superlöfte fick nämligen hoppa in och göra sina första 33 minuter i lördagens ligamatch mot Osasuna och ska där ha imponerat så pass att han nu kan få chansen igen.

Men det är fortsatt inte helt klar huruvida storstjärnan Aspas är helt avskriven ännu. Men från dessa rapporter så ser svenske talangen ut att ha gjort avtryck på nye tränaren.

Celta slåss just nu i botten av La Liga – just nu på 18:e plats med elva inspelade poäng på 13 matcher. Kvällens motstånd är en tuff motståndare som för tillfället ligger strax under Europaplats i La Liga-tabellen.