Ibrahima Breze Fofana plockades in av Hammarby i somras. Talangen har under hösten spelat en hel del i HTFF. I helgen kan det bli landslagsdebut för Guinea.

Under sommaren meddelade Hammarby att man plockat in den spännande mittfältaren Ibrahima Breze Fofana. Under hösten noterades han för fyra mål på 16 matcher i ettan södra.

Avtalet med Bajen löper ut efter säsongen men det finns det en option om en förlängning och enligt tidigare uppgifter från Expressen är tanken att mittfältaren ska ingå i A-laget nästa säsong.

Nu kan 20-åringen vara på gång att nå en annan milstolpe, detta då han i helgen har chansen att göra landslagsdebut för Guinea.

Mittfältaren är uttagen i truppen inför träningslandskamperna mot Marocko och Burundi.

Tidigare har han gjort fem U17-landskamper för Guinea.

2️⃣2️⃣ joueurs sont retenus pour affronter le Burundi en match amical le 1️⃣9️⃣ novembre 2022 à Marrakech au Maroc.



La Guinée débutera le regroupement le 1️⃣4️⃣ novembre 2022.#FGF #CONORFGF #SyliNational pic.twitter.com/7Wg9DJcz7S — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) November 10, 2022

