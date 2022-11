Anton Cajtoft åkte ur superettan med Norrby IF. Nu går målvakten en oviss framtid till mötes.

– Just nu har jag ingen aning om vad som händer, säger han till Jnytt.

Efter 0–1-förlusten mot Östersunds FK stod det klart att Norrby IF spelare i ettan nästa säsong. I och med nedflyttningen bröts flera spelares kontrakt enligt Jnytt och vad som väntar för Anton Cajtoft är i dagsläget oklart.

– Nu håller jag på att reflektera och bearbeta att vi åkte ur. Men sedan får man börja blicka framåt. Jag stänger inga dörrar till någonting egentligen. Jag tänker som jag alltid har gjort, jag vill se hur bra jag kan bli, säger Cajtoft och fortsätter:

– Men nu har jag en ny familjesituation att ta hänsyn till. Det ska fungera för alla oss tre, men Therese har varit tydlig med att hon supportar mig i min idrott och att vi gör det här tillsammans.

Målvakten förklarar att han ska sätta sig med sin agent.

– Just nu har jag ingen aning om vad som händer. Man får samla in vad det finns för intresse och så får man väga för- och nackdelar. Jag får prata med min agent men just nu sitter jag ganska lugnt i båten och vi får se vad som dyker upp, säger Anton Cajtoft.

Burväktaren spelade samtliga matcher i superettan under den gångna säsongen.

