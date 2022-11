Glöm att HIF-skrällen kommer att reas ut - skärper tonen

AIK hävdas försöka - nu lovar Helsingborgs ledning att sälja sig dyrt.

För lite drygt tre veckor sedan uppgavs att att AIK jagar Taha Ali. I dagsläget har dock inget presenterats för Helsingborgs IF och HIF markerar nu även att glöm att han kommer att reas ut.

– Det finns inga konkreta förfrågningar eller liknande på någon av våra spelare just nu, säger Andreas Granqvist till FotbollDirekt.se.

Taha Ali var ett av hela allsvenskans stora utropstecken under den gångna säsongen och yttern har vid flertalet tillfällen ryktats bort från Helsingborgs IF.

I slutet av oktober uppgav Fotbollskanalen att AIK jagar yttern och att klubbens intresse för 24-åringen ska vara konkret.

I dagsläget har dock inget presenterats för Helsingborgs IF. Sportchef Andreas Granqvist stryker nu under hur situationen ser ut just i detta nu.

– Det finns inga konkreta förfrågningar eller liknande på någon av våra spelare just nu, säger Helsingborgs sportchef till FotbollDirekt.se.

Skåningarna som inför årets säsong var nykomlingar i allsvenskan åkte ut, men vi ska däremot inte tro att det är någonting som påverkar deras förhandlingsposition. Ali kommer inte att reas ut.

– Vår position försämras inte av att vi åkte ur. Spelare som Taha och Lucas Lingman som kanske kan vara intressanta för andra klubbar sitter på långa avtal så vi kommer inte rea ut någon. Sen, som jag sagt tidigare, vill vi hjälpa våra spelare ut i Europa men då ska vi få rätt betalt för dem.

Sportchefen menar även på att man vill att stora delar av den befintliga truppen kommer att stanna till nästa säsong.

– Det blev en del förändringar i truppen i somras och som det ser ut nu vill vi behålla den nuvarande truppen och vi räknar med att de flesta kommer att vara kvar.

Totalt noterades Taha Ali för tre mål och en assist på 27 matcher i allsvenskan.

