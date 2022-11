Emil Holm, 22, har gjort en succéstart på sin Serie A-karriär i Spezia.

I förra veckan kom uppgifter om intresse från AS Roma. Nu ska även Juventus överväga svenske högerbacken, uppger Gazzetta dello Sport.

I förra veckan gjorde 22-årige högerbacken Emil Holm debut för det svenska landslaget och gjorde bra intryck från start i Sveriges två träningsmatcher mot Mexiko och Algeriet.

Det här efter en sensationellt bra start i Serie A under hösten i Spezia. Det här har nu fått den förre Blåvitt-talangen att bli ett hett namn bland betydligt större klubbar i Italien.

Under slutet på förra veckan så kom uppgifter om intresse från José Mourinhos AS Roma och Bologna, enligt italienska uppgifter.

Nu har även storklubben Juventus visat intresse för högerbacken bland flera andra mer namnkunniga alternativ, enligt Gazzetta dello Sport.

Där nämns Borussia Dortmunds Thomas Meunier, samt Real Madrids Alvaro Odriozola och Romas Rick Karsdorp. Listan på tänkbara namn fylls även på med flera namn: Ivan Fresneda, 18-åring från Villadolid, är också populär. Den långa listan kompletteras sedan med Malo Gusto och Diogo Dalot, alla namn som uppmärksammats den senaste tiden.

Emil Holm såldes från IFK Göteborg till danska Sönderjyske i januari 2021. Men senare samma sommar så värvades han av italienska klubben Spezia, men lånades direkt tillbaka.

I somras så stod det klart att Emil Holm skulle tas tillbaka till Serie A-klubben permanent.

