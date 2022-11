EN RIK MAN – Darijan Bojanic nya drömtillvaro efter Bajen

Vid 28 års ålder så får Bajen-stjärnan nu äntligen ett stort ekonomiskt genombrott. Kommer dra in stora pengar.

Detta var det som gjorde att Bajen inte ville stå i vägen.

Det har gått tiotalet dagar sedan Darijan Bojanic blev klar för sydkoreanska Ulsan Hyundai. I nuläget så befinner han sig med Hammarby nere i Spanien och gör sina sista dagar innan flytten till K-League.

En mycket svår förlust för Hammarby Fotboll som kommenterades så här känslosamt av sportchef Jesper Jansson, som för några år sedan tog en skamfilad Bojanic från Helsingborgs IF.

''Darijan har gjort det fantastiskt hos oss, personifierat Hammarby och den fotbollen vi vill spela och har inte minst i år visat att han håller en nivå i sitt spel som ingen annan i den här serien kan mäta sig med. Vi skiljs åt som bästa vänner, önskar Darijan lycka till och ser chansen att vi i framtiden återförenas''

Hammarby valde att släppa honom trots att man hade kunnat neka och ta ett sportsligt beslut och haft honom fram till sommarfönstret. Nu valde man ändå att gå med på att släppa honom och det för en symbolisk summa på ett par miljoner kronor.

Nu står det klart, vad som ytterst fick Bajen att backa och se spelaren framför klubben. Man ville helt enkelt inte stå i vägen för ett kontrakt som kommer att göra Bojanic ekonomiskt oberoende – och detta i ganska hög fotbollsålder.

Enligt mina källor så är hans kontrakt på tre år och är värt i storleksordningen 5 000 000 kronor per år. Enorma pengar, för honom – men även en hög lön i stort i K-League där de absolut största namnen uppges dra in runt tio miljoner kronor per år. Det är framförallt Ulsan som betalar sådana lönenivåer, tillsammans med sådana som Jeonbuk och Pohang Steelers.

Det är ju inte så lite saga över en kille som haft en så ojämn karriär innan han till sist de två senaste åren nådde den absoluta allsvenska toppen.

Darijan Bojanic hann göra fyra år med Hammarby och 110 allsvenska matcher, 14 i svenska cupen och så blev han inte minst cupmästare 2021. Året som gick kan han mycket väl ha varit hela allsvenskans bäste spelare.

Ja, ni hör det – är bara att bocka och buga för Bojanic och hans representanter – och inte minst för Hammarby Fotbolls sympatiska linje som ledde fram till lösningen med Ulsan och miljonregn.

