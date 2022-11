NY ARTIKELSERIE: Bajens mest avgörande namn sedan 2001

Allsvenskans mest inflytelserika spelare del 1-8 över hela 2000-talet.

I dag Hammarbys TOPP-20. Namnen som mest kan anses ha byggt det Bajen som numera på allvar har etablerat sig som en en allsvensk toppklubb. Kennedy rankas inte högst, brassepionjären, amerikanskt stål, älskades men valde sedan AIK, en bjässe från Premier League och The Herminator - och många fler.

2000-talet har verkligen blandat för Hammarby. Klubben tog sitt första och hittills enda SM-guld 2001 och tillika så kom första cupguldet 2021. Trots att 2000-talet varit klubbens starkaste tid rent titelmässigt så har det ändå varit ett par tuffa år.

2009 åkte man ur allsvenskan och det dröjde ända fram till 2014 innan man tog steget tillbaka. Värt att notera är att man faktiskt vara nära att trilla ner i division 1.

Efter ett lite speciellt 2021, med en cuptitel och ett tränarbyte som inte fungerade ser Bajen nu ut att vara på rätt kurs igen. Marti Cifuentes guidade laget till en Europaplats och klubben fortsätter att göra stora försäljningar transferfönster efter transferfönster.

FotbollDirekt.se har nu en topp-20-lista över Hammarbys mest avgörande spelare under 2000-talet, och det handlar om långa fina namn som haft så stor betydelse för några av Bajens klart bästa år.

FotbollDirekts genomgång bygger specifikt på om hur många mål som varje namn procentuellt sett har varit involverade i för Hammarby (mål i rullande spel, samt mål på straff och assist per säsong).

FD kan med hjälp av Swedish Football Analytics slå fast att Paulinho Guará varit mest inblandad i Hammarby. Före tunga namn som klubbens kanske störste genom tiderna, Kennedy Bakircioglu och årets succé återvändare Nahir Besara.

Guarás fantastiska säsong från 2006 såg honom vara involverad i 37,5 procent av målen som Hammarby gjorde.

Två på listan är alla Hammarbyares favorit, Kennedy Bakircioglu, som 2022 var involverad i 37,2 procent av målen som klubben gjorde. Personligen så noterades han för 11+4 den säsongen.

Bronspengen får Nahir Besara efter årets fantastiska säsong då han stod för både 11 mål samt assist. Mittfältaren lär vara fortsatt viktig för Marti Cifuentes även nästa säsong.

HISTORISKT MEST INVOLVERAD I HAMMARBYS MÅL UNDER 2000-TALET TOPP-20 (PER SÄSONG)

1. Paulinho Guará (2006) – procent: 37,5%

Kommentar: Vilken glädjespridare. En av de första stora brassenamnen i Sverige tillsammans med sådana som Afonso Alves och Ailton Almeida. Kom till Hammarby från Örgryte IS inför säsongen 2006 och noterades för 12 mål säsongen Hammarby slutade trea. Hans egen målproduktion blev något sämre året efter då han noterades för nio mål och sommaren 2008 såldes han till Sydkorea för omkring sex miljoner kronor. Återvände till Bajen 2011 och var då med att hålla kvar klubben i superettan.

2. Kennedy Bakircioglu (2002) – procent: 37,2%

Kommentar: Hammarbys kanske störste genom tiderna letar sig in på andra plats på den här listan, men noterbart är att han finns med på flera olika platser. Noterades för 11 + 4 under 2002 och även om Kennedy stod för en fantastisk säsong var Hammarby långt ifrån att försvara guldet.

3. Nahir Besara (2022) – procent: 36,7%

Kommentar: Nahir Besara plockar tredjeplatsen efter att ha återvänt till Bajen inför årets säsong. Veteranen har varit otroligt nyttig för Marti Cifuentes lag och noterades totalt för 11 + 11. Hans insatser räckte till en Europaplats och Besara lär inte vara mindre viktig nästa säsong nu när Darijan Bojanic försvunnit.

4. Charlie Davies (2008) – procent: 36,4%

Kommentar: Amerikanen spenderade bara ett och ett halvt år på Södermalm, men under 2008 noterades han för starka 14 + 3. Sommaren 2009 flyttade han till Frankrike och övergången gav Hammarby 15 miljoner kronor. Tappet av anfallaren var då stort då Hammarby åkte ur allsvenskan samma säsong som han lämnade.

5. Gustav Ludwigson (2020) – procent: 36,2%

Kommentar: Vilken karriär han på så kort tid haft i Bajen. Slitvargen känns som att han blir bättre och bättre för varje säsong, men hans enskilt mest betydelsefulla säsong i den grönvita tröjan var hans första. Noterades då för imponerande 9+12 och har totalt 63 poäng på 109 matcher i Hammarby. Sitter på långt kontrakt men frågan är om han inte är sugen på att testa vingarna utomlands.

6. Kennedy Bakircioglu (2003) – procent: 36%

Kommentar: Läs ovan (plats 2)

7. Kennedy Bakircioglu (2001) – procent: 33,3%

Kommentar: Läs ovan (plats 2)

8. Andreas Hermansson (2001) – procent: 33,3%

Kommentar: ''The Herminator'' som han kallades. Var Hammarbys bästa målskytt under guldåret 2001 och tillsammans med radarpartnern Kennedy stod man för sjuka 66,66% av allt i offensiven för Hammarby. Gjorde bara två säsonger för Bajen, men han kommer alltid att vara en legend för insatserna under guldsäsongen.

9. Peter Markstedt (2002) – procent: 32,6%

Kommentar: En bjässe som ett tag spelade i Premier League. Måste beskrivas som en kultspelare Var likt duon ovan starkt bidragande till succéåret 2001, men hans bästa säsong kom året efter. Noterades för 11 +2, men trots fina siffror från både honom och Kennedy lyckades Hammarby inte med mer än en niondeplats året efter guldet.

10. Simon Helg (2009) – procent: 31,8%

Kommentar: Var Hammarbys poängstarkaste spelare under det dystra året då man trillade ur allsvenskan. Noterades totalt för 4+3 men det räckte inte. Stannade kvar i två säsonger i superettan innan han flyttade till GIF Sundsvall.

11. Sebastian Eguren (2007) – procent: 31,4%

Kommentar: Den ex-uruguayanske landslagsmannen var en av allsvenskans största stjärnor under säsongen 2007. Blev totalt två år i Hammarby innan han lånades ut och till sist såldes till den spanska storklubben Villareal för omkring 13 miljoner kronor. Han återvände sedan till allsvenskan 2010, men då till rivalen AIK. Där fick han det inte alls att lossna, men tog ändå i Uruguays VM-trupp 2010.

12. Fredrik Torsteinbö (2015) – procent: 31,4%

Kommentar: Publikfavoriten var Bajens bästa poängspelare under comeback-året 2015. Elva poäng noterades norrmannen som 2011 valde att flytta hem till Viking. Har dock hjälpt Bajen sedan dess då han ska ha pratat gott om klubben till sommarens nyförvärv Veton Berisha.

13. Erik Israelsson (2016) – procent: 30,4%

Kommentar: Var otroligt viktig när Hammarby tog steget tillbaka till allsvenskan, men han var minst lika betydelsefull när Bajen återetablerade sig i serien. Stod för mycket starka 10 mål och 6 assist 2016. Lämnade sedan för nederländska PEC Zwolle. La skorna på hyllan efter årets säsong och hyllades i samband med att Kalmar och Hammarby möttes i slutet av oktober.

14. Nikola Djurjdic (2018) – procent: 30,4%

Kommentar: Numera i Degerfors där han blandar och ger, men under den första i tiden i Hammarby var han otroligt farlig. Tillsammans med ett annat namn såg han till att Bajen slutade fyra. Totalt blev det 13 mål och åtta assist 2018, värt att notera är att han stod för en bättre prestation säsongen efter(13+11) då Bajen var med och slogs om guldet in i det sista.

15. Gustav Ludwigson (2021) – procent: 29,6%

Kommentar: Se ovan (plats 5)

16. Paulinho Guará (2007) – procent: 28,6%

Kommentar: Se ovan (plats 1)

17. Jiloan Hamad (2018) – procent: 28,6%

Kommentar: Två säsonger blev det i Bajen och den klart bästa var den sista. Tillsammans med Djurdjic stod man för 59% av poängskörden 2018. Efter att ha imponerat i Hammarby blev det ännu en utlandsflytt. Är fri på marknaden då kontraktet med ÖSK har brutits.

18. Nikola Djurdjic (2019) – procent: 28%

Kommentar: Se ovan (plats 14)

19. Muamer Tankovic (2019) – procent: 28%

Kommentar: Var tillsammans med Nikola Djurdjic anledningen till att Bajen var med i racet om guldet in i det sista. 27-åringen som tidigt flyttade till England noterades totalt för 14+8. Ryktades vara aktuell för en comeback i somras men skrev istället på för cypriotiska Pafos.

20. Mikael Andersson (2003) – procent: 28%

Kommentar: 10 mål och fyra assist blev det för anfallaren som kom från Malmö FF 1998. Likt många andra namn var han delaktig i guldet 2001, men hans bästa säsong kom ett par år senare. Stannade i Bajen till 2006 innan han valde att testa lyckan i norska Sandefjord.

Matchrapporter: Nahir Besara och Joel Nilsson matchvinnare när Hammarby vann mot Helsingborg Gustav Ludwigson i målform när Hammarby vann mot Kalmar Alexander Bernhardsson och Leo Väisänen matchvinnare hemma mot Hammarby Stark insats när Sirius tog poäng borta mot Hammarby Seger för Hammarby mot Mjällby efter tidigt avgörande