Sirius meddelar idag på klubbens officiella hemsida att två spelare lämnar klubben.

Det är Adam Hellborg och lagkapten Tim Björkström som nu får söka sig nya klubbadresser.

Adam Hellborg, till klubbens hemsida.

– Jag vill rikta ett stort tack till IK Sirius för de här tre åren. Jag vill även tacka mina lagkamrater och ledare runt klubben. Sist men inte minst supportrarna som varit fantastiska under den här tiden, lycka till i framtiden.

Sportchef Ola Andersson uttalade sig på följande vis om Hellborg.

– Adam kom till säsongen 2020 och blev en viktig spelare på mittfältet under sin debutsäsong i Siriuströjan. I år har det blivit mindre speltid och i och med att hans avtal går ut efter säsongen har vi diskuterat framtiden. Dialogen har resulterat i att Adam kommer att söka nya utmaningar inför nästa säsong.

Tim Björkström har spelat fem säsonger i Sirius varav tre av dem som lagkapten. Totalt blev det 144 matcher och två allsvenska mål för Björkström.

– Jag vill tacka alla som kommit till arenan. Alla supportrar som varit här under åren jag varit här och verkligen stöttat oss. Sedan vill jag rikta ett stort tack till alla spelare jag spelat med, det har blivit en del under de här åren. Sådan tack till alla ledare och såklart alla runtomkring Sirius Fotboll – kansliet, materialare, you name it, säger Björkström.

Sportchef Ola Andersson igen

– Tim har varit en uppskattad spelare, både utifrån sin kvalitet på planen men också som en stabilitet i omklädningsrummet – vilket i kombination har gjort honom till lagkapten sedan säsongen 2020. Under det här året har vi haft en dialog om framtiden och vi har gemensamt kommit fram till att Tim lämnar Sirius efter säsongen. Vi önskar Tim lycka till i sin fortsatta karriär.

