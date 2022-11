Adhavan Rajamohan värvades av Degerfors inför säsongen 2021. Nu står det klart 29-åringen lämnar klubben.

Inför säsongen 2021 värvade Degerfors IF Adhavan Rajamohan från Akropolis IF. Nu står det klart att mittfältaren lämnar klubben efter två år.

– Jag vill tacka alla mina lagkamrater som blivit mina vänner för livet och alla som funnits med runtomkring laget under de här två åren. Speciellt tack till Bengan och Stisse som gör så otroligt mycket för klubben. Jag vill också tacka fansen för allt stöd och jag önskar Degerfors IF all lycka till i framtiden, säger Adhavan Rajamohan.

Yttern noterades för en assist på 17 matcher i år.

Tack för dina insatser i Rö'vitt, Adhavan Rajamohan ❤️🤍 #DegerforsIF — Degerfors IF (@dif_degerfors) November 26, 2022

EKWALL OM DEGERFORS 2022 - PLUS / MINUS





