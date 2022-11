Karim Mammar, 26, har valt att skriva på för Degerfors.

Den poängstarka mittbacken kommer närmast från superettan och AFC Eskilstuna.

– Jag är explosiv, snabb, har en känslig vänsterfot, gillar att hänga med i anfall och är väldigt bra på att försvara, förklarar 26-åringen själv sina spetskvaliteter till klubbens hemsida.

Sex mål och fyra assist har Karim Mammar gjort för AFC Eskilstuna 2022. Nu står det klart att han kommer att spela för Degerfors i allsvenskan nästa säsong.

Mittbacken har skrivit på ett treaårsavtal och uttalar sin följande:

– Det känns bra och jag är glad över att vara i Degerfors IF. Jag har bra koll på laget sedan tidigare och jag har många vänner som spelat i och spelar här idag. Det jag vet är att det är en familjär klubb med många fans och ledare som jobbar för klubben och bryr sig väldigt mycket om den. Det passar mig väldigt bra, säger Karim Mammar.

– Jag är explosiv, snabb, har en känslig vänsterfot, gillar att hänga med i anfall och är väldigt bra på att försvara. Först och främst ska jag ta för mig både på och utanför planen. Jag är här för att konkurrera på riktigt och jag ser mig ta en plats i elvan.

Mammar var även lagkapten i AFC. Men det är det offensiva spelet som sportchef Patrik Werner främst pekar ut.

– I Karim får vi ett starkt tillskott till vår backlinje. Det är en spelare som är bra med både fötter och huvud och som kan spela på flera olika positioner. Han är en spelare som gillar att ta sig upp i banan och som passar in i vårt sätt att spela fotboll. Han är målfarlig och har en fin vänsterfot, säger Werner.

Karim är fostrad i Vasalunds IF och sedan dess har det blivit sejourer i Råsunda IS, Eskilstuna City, Sollentuna IF, Norrby IF innan han kom till AFC.

