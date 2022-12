Jesper Jansson lugnar ner – lovar att han inte ligger sömnlös

Hammarbys sportchef bemöter nu uppgifterna som skapar oro kring Martí Cifuentes.

Hammarby gick igenom en tränarcirkus för ett år sedan med Milos Milojevic som gjorde en kort, men stark sejour i klubben. Sedan kom Rosenborg in i handlingarna och allt blev kaos-artat.

Slutligen så sparkades Milojevic och Hammarby stod länge utan tränare.

Till slut kom Martí Cifuentes in sent. Spanjoren lyckades dock snabbt få utdelning för sin spelmodell och har efter säsongen stått för en av de mest imponerande insatserna i allsvenskan 2022.

Hammarby slutade på en tredjeplats och mycket har tillskrivits just Cifuentes som hyllats enormt.

Men sedan förra veckan så har uppgifter från flera håll kommit om att Cifuentes kan vara på väg till engelska Queens Park Rangers, enligt Sportbladet.

FotbollDirekt.se kunde kort efter avslöja att han hade genomgått ett möte med QPR och då bestämt sig för att ta jobbet om han fick ett erbjudande – något han enligt våra källor meddelat Bajens ledning.

Nu har Hammarbys sportchef Jesper Jansson bemött det här i “Birro Möter” som är ett programsegment av podcasten Studio Allsvenskan.

– Han blir kvar, inleder sportchefen kort och gott.

Men fyller på med att ingen är skrivet i sten, trots allt.

– Det kan säkert ändras, men det här är nog, vad ska jag säga…jag har inte fått ett samtal från Les Ferdinand och Martí har inte haft något snack med QPR, utan det är väl att han är en kandidat av många.

Jesper Jansson är tydlig med att han räknar kallt med att spanjoren är kvar även nästa år, det här samtidigt som att det finns en gemensam förståelse för att Cifuentes har en klar bild av att ta nästa steg i karriären – precis som vilken spelare som helst.

Han kan dock konstatera att det nu är ett helt annat läge mot hur det var med soppan kring Milosevic förra vintern.

– Där måste vi nog vara när vi gör de valen vi gör. Men jag sover bättre nu än vid den här tidpunkten förra året. Det kan jag säga.